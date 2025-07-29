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29 июля 2025 в 11:30

Северная сакура в саду! Многолетник выживет даже в загазованном городе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дейция амурская — северная сакура в вашем саду! Выживет даже в загазованном городе! Этот удивительный кустарник (Deutzia amurensis) — настоящая находка для любителей пышного цветения в условиях российского климата. Согласно исследованиям Ботанического сада ДВО РАН, дейция амурская демонстрирует уникальную морозостойкость, выдерживая температуры до -40°C, что делает ее идеальным выбором для регионов с суровыми зимами.

5 причин посадить дейцию амурскую:

  1. Обильное цветение: в июне куст полностью покрывается белоснежными звездчатыми цветами.
  2. Адаптивность: успешно растет в условиях загазованности и городского климата.
  3. Декоративная кора: отслаивающиеся светло-коричневые побеги красивы даже зимой.
  4. Компактность: высота взрослого куста не превышает 2 метров.
  5. Медоносные свойства: привлекает пчел и бабочек.

Секреты успешного выращивания: лучше всего цветет на солнечных участках, требует хорошо дренированных почв, обрезку проводят сразу после цветения, устойчива к вредителям и болезням, в засуху нуждается в поливе.

По данным Дальневосточного отделения РАН, дейция амурская в природе встречается в Хабаровском и Приморском краях, где успешно выдерживает резкие перепады температур. Ее цветение длится до 3 недель, создавая эффект «снежного облака» в саду.

Ранее мы рассказывали о кизильнике. Многолетник выживает при -40 и неприхотлив.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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