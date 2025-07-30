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30 июля 2025 в 14:30

Майоран кустовой — ароматная сенсация на грядке! Необычный многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Майоран кустовой – ароматная сенсация на грядке! Необычный многолетник! Этот средиземноморский красавчик(Origanum majorana) переживает настоящий бум популярности среди российских огородников. Согласно исследованиям Всероссийского института лекарственных и ароматических растений, майоран кусковой успешно адаптируется к условиям средней полосы при правильной агротехнике.

5 причин вырастить майоран кусковой:

  1. Кулинарная ценность – незаменимая приправа для мясных блюд и средиземноморской кухни
  2. Лекарственные свойства – содержит антиоксиданты и эфирные масла
  3. Декоративность – серебристая листва и нежные бело-розовые цветы
  4. Медонос – привлекает пчел и полезных насекомых
  5. Компактность – образует аккуратные кустики высотой 30-50 см

По данным Никитского ботанического сада, содержание эфирных масел в майоране кустовом достигает 3,5%, что делает его ценнейшей ароматической культурой. При этом растение отличается высокой засухоустойчивостью и может выращиваться в контейнерах на балконах.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который весной цветет самым первым! Он похож на золотой водопад.

многолетники
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цветы
грядки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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