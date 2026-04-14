14 апреля 2026 в 10:15

Подкормка для огурцов из кухни — работает лучше дорогих удобрений и стоит копейки

Фото: D-NEWS.ru
Раньше тоже думала, что без магазинных удобрений хорошего урожая не добиться. Но со временем пришла к простому выводу: дело не в дорогих подкормках, а в том, как «живет» сама почва. И как только это понимаешь, всё становится гораздо проще — и дешевле.

Огурцы, как и любые растения, не могут сразу усвоить внесённые вещества. Азот, калий, фосфор сначала должны «переработаться» в земле. За это отвечают микроорганизмы: бактерии, грибки, даже обычные почвенные черви. Если почва живая — она сама кормит растения. Если нет — никакие удобрения не спасут.

И вот тут мне помог самый неожиданный вариант — обычные дрожжи. Да-да, те самые, которые стоят копейки и есть почти на каждой кухне. Они запускают процессы в почве, помогают быстрее разлагаться органике и делают питание доступным для корней. Уже после пары применений видно разницу: растения крепче, листва ярче, завязей становится больше.

Готовлю подкормку просто: дрожжи — 100 г, вода — 2 литра, сахар — 3 столовые ложки. Всё смешиваю и оставляю на сутки, чтобы началось брожение. Затем беру примерно 500 мл раствора и развожу в 10 литрах воды.

Поливаю грядки и наблюдаю, как огурцы буквально оживают. Минимум затрат, никакой лишней химии, а результат действительно радует.

Ранее мы рассказывали о растении с цветами, как фарфоровые чашечки. Все об ароматной красавице — чудо из Южной Африки.

Вместо омлета разбиваю яйцо на лаваш и жарю: завтрак, для которого не нужно уметь готовить
Общество
Вместо омлета разбиваю яйцо на лаваш и жарю: завтрак, для которого не нужно уметь готовить
Теперь готовлю не обычный куриный суп, а авголемоно: вкусная версия с рисом и яйцом. Легкий, но насыщенный
Общество
Теперь готовлю не обычный куриный суп, а авголемоно: вкусная версия с рисом и яйцом. Легкий, но насыщенный
Натираю на терке — и на огонь. Пицца в булочках — нежная, хрустящая и ароматная
Общество
Натираю на терке — и на огонь. Пицца в булочках — нежная, хрустящая и ароматная
Цветы как фарфоровые чашечки: все об ароматной красавице — чудо из Южной Африки
Общество
Цветы как фарфоровые чашечки: все об ароматной красавице — чудо из Южной Африки
Это рабочие лошадки для сада: неубиваемые многолетники — цветут в жару и выживают на бедной почве
Общество
Это рабочие лошадки для сада: неубиваемые многолетники — цветут в жару и выживают на бедной почве
Ольга Шмырева
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

