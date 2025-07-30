Шмыгаль раскрыл, сколько украинцев принудительно мобилизуют за месяц Шмыгаль: в месяц на Украине могут принудительно мобилизовать 3000 человек

Число случаев принудительной мобилизации на Украине может достигать 3000 в месяц, следует из интервью министра обороны страны Дениса Шмыгаля украинской службе BBC. По его словам, скандальные инциденты занимают лишь около 10% от общего количества мобилизованных.

На 90% мобилизация происходит абсолютно нормально — люди получают повестки и приходят служить <…>. Мы видим в СМИ небольшой, скандальный процент. И это играет против нас, что мобилизация — это эти 5-10% скандала, — заявил Шмыгаль.

При этом, согласно данным The New York Times, правительство Украины с мая ежемесячно призывает около 30 тысяч человек. Таким образом, слова Шмыгаля указывают на то, что каждый месяц насильно мобилизуют порядка трех тысяч украинцев, или же около 100 человек в день.

Ранее представители российских силовых структур сообщили СМИ, что на территориях Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Киевом, усиливается гражданское сопротивление действиям территориальных центров комплектования, выполняющих функции военкоматов. По их данным, местные жители формируют небольшие объединения, чтобы противостоять насильственной мобилизации. Такие микрогруппы уже добились определенных успехов.