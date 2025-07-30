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30 июля 2025 в 19:25

В Дербенте власти оказались недовольны бездействием коммунальщиков

Глава Дербента уволил сотрудников из-за перебоев с водоснабжением

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ряде микрорайонов Дербента более 10 дней нет воды из-за аварии на водоводе «Кайтаг-Дербент», сообщил глава города Ханлар Пашабеков в своем Telegram-канале. По его словам, он потребовал от оператора водоснабжения исправить ситуацию и уволил ответственных сотрудников.

Уже более 10 дней жители ряда микрорайонов Дербента не получают воду. Ситуация возникла из-за аварий на водоводе «Кайтаг-Дербент». Ремонтные бригады работают, но жителям от этого не легче. <...> Вместо решения проблем — вы их усугубляете, — написал Пашабеков.

Он уточнил, что недовольство вызвало не только отсутствие воды, но и отсутствие связи с поставщиком — невозможно дозвониться на горячую линию, а обращения в соцсетях остаются без ответа. Глава города заявил об увольнении ряда руководителей и сотрудников местного филиала Единого оператора РД за ненадлежащее исполнение обязанностей.

При этом администрация усилила подвоз воды и задействовала всю имеющуюся технику, но, по словам Пашабекова, необходимо подключить дополнительные ресурсы. Он также предложил освободить жителей от оплаты за период, когда воды не было, и провести перерасчет.

Ранее в подмосковном Королеве произошла крупная коммунальная авария, оставившая без водоснабжения семь районов города. Перебои с холодной и горячей водой начались вечером 24 июля и продлились до вечера 25 июля. Одновременно город столкнулся с затоплением улиц сточными водами из-за сбоя в работе канализационно-насосной станции в микрорайоне Юбилейный.

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