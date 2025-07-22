Закуска из баклажанов с чесночной заправкой! Запекаем и вкусно маринуем

Закуска из баклажанов с чесночной заправкой! Запекаем и вкусно маринуем

Закуска из баклажанов с чесночной заправкой! Запекаем и вкусно маринуем! Ароматные запечённые баклажаны с перцем в пикантном соусе — простая, но очень вкусная закуска! Идеально подойдёт как для праздничного меню, так и для повседневного ужина. Попробуйте — это блюдо порадует любителей восточных вкусов!

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт.

Сладкий перец — 2 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Свежая зелень (кинза, укроп) — по вкусу

Растительное масло — 80 мл

Яблочный уксус — 2 ст. л.

Соль, сахар — по вкусу

Приготовление

Баклажаны и перец вымойте, запекайте при 200 °C 30 минут до мягкости. Остудите, очистите от кожицы и семян, нарежьте мякоть полосками. Измельчите чеснок и зелень. Смешайте масло, уксус, соль, сахар, чеснок и зелень. Заправьте овощи соусом, дайте настояться 15–20 минут.

Приятного аппетита!

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