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22 июля 2025 в 06:30

Закуска из баклажанов с чесночной заправкой! Запекаем и вкусно маринуем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска из баклажанов с чесночной заправкой! Запекаем и вкусно маринуем! Ароматные запечённые баклажаны с перцем в пикантном соусе — простая, но очень вкусная закуска! Идеально подойдёт как для праздничного меню, так и для повседневного ужина. Попробуйте — это блюдо порадует любителей восточных вкусов!

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Сладкий перец — 2 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Свежая зелень (кинза, укроп) — по вкусу
  • Растительное масло — 80 мл
  • Яблочный уксус — 2 ст. л.
  • Соль, сахар — по вкусу

Приготовление

  1. Баклажаны и перец вымойте, запекайте при 200 °C 30 минут до мягкости. Остудите, очистите от кожицы и семян, нарежьте мякоть полосками. Измельчите чеснок и зелень.
  2. Смешайте масло, уксус, соль, сахар, чеснок и зелень. Заправьте овощи соусом, дайте настояться 15–20 минут.

Приятного аппетита!

Ранее мы готовили баклажаны на французский манер! Запекаем как жульен — просто и вкусно.

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чеснок
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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