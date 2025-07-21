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21 июля 2025 в 07:00

Баклажаны на французский манер! Запекаем как жульен — просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны на французский манер! Запекаем как жульен — просто и вкусно. Ароматные овощи в сливочно-сметанном соусе под золотистой сырной корочкой — это сытно, вкусно и необычно. Идеальная закуска для тех, кто любит экспериментировать с привычными блюдами.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Кабачки — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сливки — 210 мл
  • Сметана — 25 г
  • Сыр пармезан — 100 г
  • Кинза — 30 г
  • Мука — 50 г
  • Прованские травы — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Лук нарежьте кубиками, обжарьте на сливочном масле до мягкости. Кабачки и баклажаны нарежьте кружками, посолите обваляйте в муке и обжарьте до полуготовности. Смешайте сливки со сметаной и мукой, добавьте специи.
  2. Натрите сыр, измельчите кинзу. Разложите кабачки и баклажаны по кокотницам, чередуя с заливкой, посыпьте сыром с зеленью. Запекайте при 200 °C 10–15 минут до румяной корочки. Подавайте сразу в горячем виде с хрустящим багетом.

Ранее мы рассказывали про рулетики из кабачков с мясом и рисом! Вкуснее фаршированных перцев.

кабачки
баклажаны
овощи
запеканки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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