Баклажаны на французский манер! Запекаем как жульен — просто и вкусно. Ароматные овощи в сливочно-сметанном соусе под золотистой сырной корочкой — это сытно, вкусно и необычно. Идеальная закуска для тех, кто любит экспериментировать с привычными блюдами.
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт.
- Кабачки — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сливочное масло — 50 г
- Сливки — 210 мл
- Сметана — 25 г
- Сыр пармезан — 100 г
- Кинза — 30 г
- Мука — 50 г
- Прованские травы — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Лук нарежьте кубиками, обжарьте на сливочном масле до мягкости. Кабачки и баклажаны нарежьте кружками, посолите обваляйте в муке и обжарьте до полуготовности. Смешайте сливки со сметаной и мукой, добавьте специи.
- Натрите сыр, измельчите кинзу. Разложите кабачки и баклажаны по кокотницам, чередуя с заливкой, посыпьте сыром с зеленью. Запекайте при 200 °C 10–15 минут до румяной корочки. Подавайте сразу в горячем виде с хрустящим багетом.
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