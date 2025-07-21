Баклажаны на французский манер! Запекаем как жульен — просто и вкусно

Баклажаны на французский манер! Запекаем как жульен — просто и вкусно

Баклажаны на французский манер! Запекаем как жульен — просто и вкусно. Ароматные овощи в сливочно-сметанном соусе под золотистой сырной корочкой — это сытно, вкусно и необычно. Идеальная закуска для тех, кто любит экспериментировать с привычными блюдами.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт.

Кабачки — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сливочное масло — 50 г

Сливки — 210 мл

Сметана — 25 г

Сыр пармезан — 100 г

Кинза — 30 г

Мука — 50 г

Прованские травы — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Лук нарежьте кубиками, обжарьте на сливочном масле до мягкости. Кабачки и баклажаны нарежьте кружками, посолите обваляйте в муке и обжарьте до полуготовности. Смешайте сливки со сметаной и мукой, добавьте специи. Натрите сыр, измельчите кинзу. Разложите кабачки и баклажаны по кокотницам, чередуя с заливкой, посыпьте сыром с зеленью. Запекайте при 200 °C 10–15 минут до румяной корочки. Подавайте сразу в горячем виде с хрустящим багетом.

Ранее мы рассказывали про рулетики из кабачков с мясом и рисом! Вкуснее фаршированных перцев.