Рулетики из кабачков с мясом и рисом! Вкуснее фаршированных перцев

Рулетики из кабачков с мясом и рисом! Вкуснее фаршированных перцев

Рулетики из кабачков с мясной начинкой! Вкуснее фаршированных перцев. Хотите удивить близких вкусным и полезным блюдом? Эти кабачковые рулетики с мясом и рисом — идеальный вариант! Нежная текстура молодых кабачков прекрасно сочетается с сытной начинкой, а томатно-сметанный соус добавляет блюду особую пикантность.

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт. (средние)

Фарш мясной (говядина+свинина) — 300 г

Рис вареный — 100 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Томаты свежие — 2 шт. или томатная паста — 3 ст. л.

Соль, перец, прованские травы — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Вода или бульон — 50 мл

Приготовление

Кабачки нарезаем вдоль тонкими пластинами (3–4 мм), посыпаем солью и оставляем на 10 минут. Для начинки: лук мелко нарезаем, морковь трем на терке, обжариваем на масле до мягкости. Смешиваем с фаршем, вареным рисом и специями. Пластины кабачков промокаем салфеткой, выкладываем начинку (по 1 ст. л. на ломтик), аккуратно сворачиваем рулетики. Выкладываем в форму швом вниз, заливаем соусом (сметана+томаты+вода). Запекаем 25–30 минут при 180 °C.

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