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19 июля 2025 в 05:30

Рулетики из кабачков с мясом и рисом! Вкуснее фаршированных перцев

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из кабачков с мясной начинкой! Вкуснее фаршированных перцев. Хотите удивить близких вкусным и полезным блюдом? Эти кабачковые рулетики с мясом и рисом — идеальный вариант! Нежная текстура молодых кабачков прекрасно сочетается с сытной начинкой, а томатно-сметанный соус добавляет блюду особую пикантность.

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 шт. (средние)
  • Фарш мясной (говядина+свинина) — 300 г
  • Рис вареный — 100 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Томаты свежие — 2 шт. или томатная паста — 3 ст. л.
  • Соль, перец, прованские травы — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки
  • Вода или бульон — 50 мл

Приготовление

  1. Кабачки нарезаем вдоль тонкими пластинами (3–4 мм), посыпаем солью и оставляем на 10 минут. Для начинки: лук мелко нарезаем, морковь трем на терке, обжариваем на масле до мягкости. Смешиваем с фаршем, вареным рисом и специями. Пластины кабачков промокаем салфеткой, выкладываем начинку (по 1 ст. л. на ломтик), аккуратно сворачиваем рулетики.
  2. Выкладываем в форму швом вниз, заливаем соусом (сметана+томаты+вода). Запекаем 25–30 минут при 180 °C.

Ранее мы делились рецептом вкуснее запеканки и без тонны масла! Баклажанные лодочки с фетой и яйцом.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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