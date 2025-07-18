Вкуснее запеканки и без тонны масла! Баклажанные лодочки с фетой и яйцом

Вкуснее запеканки и без тонны масла! Баклажанные лодочки с фетой и яйцом

Вкуснее запеканки и без тонны масла! Баклажанные лодочки с фетой и яйцом! Баклажаны с фетой и яйцом — это эффектная альтернатива привычной запеканке. В этих «лодочках» с сырной начинкой и яйцом идеально сочетаются солоноватый вкус, мягкая текстура и яркий аромат свежей зелени. Отличный вариант для уютного ужина или для подачи на стол гостям.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт.

Сыр фета — 100 г

Яйца — 4 шт.

Масло подсолнечное — 2 ст. л.

Петрушка — несколько веточек

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — 1 щепотка

Приготовление

Баклажаны разрезать вдоль и вынуть сердцевину ложкой. Мякоть нарезать мелко и обжарить 3 минуты на масле. Фету размять вилкой и соединить с обжаренной мякотью. Добавить измельчённую петрушку, посолить, поперчить и перемешать. Наполнить лодочки сырной массой, оставив углубление в центре. Запекать баклажаны в духовке при 180 градусах 25 минут. В каждую лодочку вбить по яйцу, чуть посолить сверху и довести до готовности яйца. Подавать горячими, посыпав свежей петрушкой.

Ранее мы готовили баклажанные башенки с сыром на хлебе. Вкусная закуска с эффектной подачей!