Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 07:00

Вкуснее запеканки и без тонны масла! Баклажанные лодочки с фетой и яйцом

Вкуснее запеканки и без тонны масла! Баклажанные лодочки с фетой и яйцом! Баклажаны с фетой и яйцом — это эффектная альтернатива привычной запеканке. В этих «лодочках» с сырной начинкой и яйцом идеально сочетаются солоноватый вкус, мягкая текстура и яркий аромат свежей зелени. Отличный вариант для уютного ужина или для подачи на стол гостям.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Сыр фета — 100 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Масло подсолнечное — 2 ст. л.
  • Петрушка — несколько веточек
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — 1 щепотка

Приготовление

  1. Баклажаны разрезать вдоль и вынуть сердцевину ложкой. Мякоть нарезать мелко и обжарить 3 минуты на масле. Фету размять вилкой и соединить с обжаренной мякотью. Добавить измельчённую петрушку, посолить, поперчить и перемешать. Наполнить лодочки сырной массой, оставив углубление в центре.
  2. Запекать баклажаны в духовке при 180 градусах 25 минут. В каждую лодочку вбить по яйцу, чуть посолить сверху и довести до готовности яйца. Подавать горячими, посыпав свежей петрушкой.

Ранее мы готовили баклажанные башенки с сыром на хлебе. Вкусная закуска с эффектной подачей!

баклажаны
яйца
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт предупредил о попытке ВСУ прорваться в Россию
Убившего женщину и ее дочь ради квартиры мужчину поймали спустя 15 лет
Россиян предостерегли от набирающего популярность коктейля для похудения
Как подобрать ортопедическую подушку: руководство для комфортного сна
Крымчанина заподозрили в госизмене из-за информирования Украины о ПВО
Появились кадры с места, где медведь-людоед напал на туристку
Артист российского театра погиб на СВО
Как подобрать форму бровей: советы для гармоничного образа
Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
«Зенит» закупается, Карпин в «Динамо», ЦСКА с суперкубком: все интриги РПЛ
Посольство Украины в Перу начало подыскивать наемников с опытом службы
Трампа подловили на отправке Эпштейну писем с эротическим содержанием
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 июля: инфографика
Зоопсихолог назвала, что нужно положить в переноску для приучения питомца
ПВО сбила 73 украинских беспилотника за прошедшую ночь
«Лучше многих из нас»: Мединский назвал впечатляющее качество Путина
«Не слишком разумно»: Трампу раскрыли правду о России
Хрустящие маринованные огурчики в банке 1 л: просто и быстро
«Паспорт в футбол не играет»: Мостовой оценил идею ужесточить лимит в РПЛ
Как подобрать велосипед по росту ребенка: на что обратить внимание
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.