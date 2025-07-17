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17 июля 2025 в 07:00

Баклажанные башенки с сыром на хлебе — вкусная закуска с эффектной подачей!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажанные башенки с сыром на хлебе — вкусная закуска с эффектной подачей! Эти аппетитные слоеные мини-башенки из хрустящего багета, нежных баклажанов, сочных помидоров и расплавленного сыра станут настоящим украшением вашего стола. Простое в приготовлении блюдо выглядит настолько празднично, что его не стыдно подать даже к торжественному ужину.

Ингредиенты

  • Баклажан — 1 шт. (200 г)
  • Помидоры — 2 шт. (300–350 г)
  • Мини-багет — 1 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло растительное — 50–70 мл
  • Зелень — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Баклажан нарежьте, посолите. Обжаривайте баклажаны до золотистого цвета. Багет нарежьте на 12 кружочков. Яйцо взбейте с зеленью, солью и перцем. Обмакните багетные кружочки в яичную смесь, обжарьте с двух сторон. Помидоры нарежьте кружочками. Сыр — тонкими ломтиками.
  2. На противень выложите подготовленные гренки. На каждый положите: кружок помидора, ломтик сыра, кружок баклажана. Запекайте в разогретой духовке пока сыр не расплавится. Подавайте горячими, украсив веточками свежей зелени.

Ранее мы готовили баклажаны по-французски — лёгкое блюдо с тягучим сыром и помидорами.

бутерброд
баклажаны
багет
хлеб
помидоры
сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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