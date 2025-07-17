Баклажанные башенки с сыром на хлебе — вкусная закуска с эффектной подачей! Эти аппетитные слоеные мини-башенки из хрустящего багета, нежных баклажанов, сочных помидоров и расплавленного сыра станут настоящим украшением вашего стола. Простое в приготовлении блюдо выглядит настолько празднично, что его не стыдно подать даже к торжественному ужину.
Ингредиенты
- Баклажан — 1 шт. (200 г)
- Помидоры — 2 шт. (300–350 г)
- Мини-багет — 1 шт.
- Сыр — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Масло растительное — 50–70 мл
- Зелень — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Баклажан нарежьте, посолите. Обжаривайте баклажаны до золотистого цвета. Багет нарежьте на 12 кружочков. Яйцо взбейте с зеленью, солью и перцем. Обмакните багетные кружочки в яичную смесь, обжарьте с двух сторон. Помидоры нарежьте кружочками. Сыр — тонкими ломтиками.
- На противень выложите подготовленные гренки. На каждый положите: кружок помидора, ломтик сыра, кружок баклажана. Запекайте в разогретой духовке пока сыр не расплавится. Подавайте горячими, украсив веточками свежей зелени.
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