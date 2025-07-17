Баклажанные башенки с сыром на хлебе — вкусная закуска с эффектной подачей!

Баклажанные башенки с сыром на хлебе — вкусная закуска с эффектной подачей!

Баклажанные башенки с сыром на хлебе — вкусная закуска с эффектной подачей! Эти аппетитные слоеные мини-башенки из хрустящего багета, нежных баклажанов, сочных помидоров и расплавленного сыра станут настоящим украшением вашего стола. Простое в приготовлении блюдо выглядит настолько празднично, что его не стыдно подать даже к торжественному ужину.

Ингредиенты

Баклажан — 1 шт. (200 г)

Помидоры — 2 шт. (300–350 г)

Мини-багет — 1 шт.

Сыр — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Масло растительное — 50–70 мл

Зелень — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Баклажан нарежьте, посолите. Обжаривайте баклажаны до золотистого цвета. Багет нарежьте на 12 кружочков. Яйцо взбейте с зеленью, солью и перцем. Обмакните багетные кружочки в яичную смесь, обжарьте с двух сторон. Помидоры нарежьте кружочками. Сыр — тонкими ломтиками. На противень выложите подготовленные гренки. На каждый положите: кружок помидора, ломтик сыра, кружок баклажана. Запекайте в разогретой духовке пока сыр не расплавится. Подавайте горячими, украсив веточками свежей зелени.

Ранее мы готовили баклажаны по-французски — лёгкое блюдо с тягучим сыром и помидорами.