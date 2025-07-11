Баклажаны по-французски — лёгкое блюдо с тягучим сыром и помидорами

Баклажаны по-французски — лёгкое блюдо с тягучим сыром и помидорами

Баклажаны по-французски — лёгкое и ароматное блюдо с тягучим сыром и сочными помидорами. Смесь чеснока, масла и свежей зелени придаёт овощам особый вкус, а запечённая корочка радует хрустящей текстурой. Готовится просто, а выглядит — как во французском ресторане.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт.

Соль — по вкусу

Оливковое масло — 5–6 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Зелень — по вкусу

Помидоры — по вкусу

Сыр — 150 г

Майонез — по вкусу

Приготовление

Нарежьте баклажаны кружочками толщиной 0,5 см, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Удалите влагу бумажными полотенцами и выложите слайсы на противень. Смешайте масло с рубленым чесноком и зеленью, смажьте баклажаны. Аккуратно сверху выложите кружочки помидоров, посыпьте сыром и добавьте сеточку майонеза. Запекайте 20–25 минут при 180 градусах.

Блюдо получается ароматным, с золотистой корочкой и сочной серединой — отличная закуска или лёгкий ужин.

Ранее мы делились рецептом грузинских баклажанов «Огоньки»! Суперзакатка для любителей остренького.