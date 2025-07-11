Баклажаны по-французски — лёгкое блюдо с тягучим сыром и помидорами

Баклажаны по-французски — лёгкое и ароматное блюдо с тягучим сыром и сочными помидорами. Смесь чеснока, масла и свежей зелени придаёт овощам особый вкус, а запечённая корочка радует хрустящей текстурой. Готовится просто, а выглядит — как во французском ресторане.
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт.
- Соль — по вкусу
- Оливковое масло — 5–6 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Зелень — по вкусу
- Помидоры — по вкусу
- Сыр — 150 г
- Майонез — по вкусу
Приготовление
- Нарежьте баклажаны кружочками толщиной 0,5 см, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Удалите влагу бумажными полотенцами и выложите слайсы на противень. Смешайте масло с рубленым чесноком и зеленью, смажьте баклажаны.
- Аккуратно сверху выложите кружочки помидоров, посыпьте сыром и добавьте сеточку майонеза. Запекайте 20–25 минут при 180 градусах.
Блюдо получается ароматным, с золотистой корочкой и сочной серединой — отличная закуска или лёгкий ужин.
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