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11 июля 2025 в 05:35

Баклажаны по-французски — лёгкое блюдо с тягучим сыром и помидорами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны по-французски — лёгкое и ароматное блюдо с тягучим сыром и сочными помидорами. Смесь чеснока, масла и свежей зелени придаёт овощам особый вкус, а запечённая корочка радует хрустящей текстурой. Готовится просто, а выглядит — как во французском ресторане.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Оливковое масло — 5–6 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень — по вкусу
  • Помидоры — по вкусу
  • Сыр — 150 г
  • Майонез — по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте баклажаны кружочками толщиной 0,5 см, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Удалите влагу бумажными полотенцами и выложите слайсы на противень. Смешайте масло с рубленым чесноком и зеленью, смажьте баклажаны.
  2. Аккуратно сверху выложите кружочки помидоров, посыпьте сыром и добавьте сеточку майонеза. Запекайте 20–25 минут при 180 градусах.

Блюдо получается ароматным, с золотистой корочкой и сочной серединой — отличная закуска или лёгкий ужин.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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