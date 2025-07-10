Грузинские баклажаны «Огоньки»! Суперзакатка для любителей остренького. Баклажаны по-грузински — пряное и ароматное блюдо, которое легко приготовить дома. Перец и чеснок создают насыщенный вкус, а обжаренные баклажаны придают нежность и мягкость. Получается пикантная закуска с насыщенным вкусом, которую можно хранить долго и подавать к столу в любое время.

Ингредиенты

Баклажаны — 1 кг

Сладкий болгарский перец — 400 г

Растительное масло — 100 г

Чеснок — 1 головка

Острый перец — 1 шт.

Соль — по вкусу

Сахар — 1 ст. л.

Уксус 9% — 100 мл

Приготовление

Баклажаны помойте, удалите хвостики и нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 2 часа. Сладкий и горький перец с чесноком перекрутите на мясорубке, добавьте уксус и масло, перемешайте. Отжатые баклажаны обжарьте на масле до лёгкой румяной корочки около 15–20 минут. Перцовую смесь доведите до кипения и варите 5 минут. Добавьте баклажаны, сахар, посолите, перемешайте и прокипятите 10 минут. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до полного остывания.

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