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10 июля 2025 в 07:30

Грузинские баклажаны «Огоньки»! Суперзакатка для любителей остренького

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузинские баклажаны «Огоньки»! Суперзакатка для любителей остренького. Баклажаны по-грузински — пряное и ароматное блюдо, которое легко приготовить дома. Перец и чеснок создают насыщенный вкус, а обжаренные баклажаны придают нежность и мягкость. Получается пикантная закуска с насыщенным вкусом, которую можно хранить долго и подавать к столу в любое время.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 1 кг
  • Сладкий болгарский перец — 400 г
  • Растительное масло — 100 г
  • Чеснок — 1 головка
  • Острый перец — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Уксус 9% — 100 мл

Приготовление

  1. Баклажаны помойте, удалите хвостики и нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 2 часа. Сладкий и горький перец с чесноком перекрутите на мясорубке, добавьте уксус и масло, перемешайте. Отжатые баклажаны обжарьте на масле до лёгкой румяной корочки около 15–20 минут.
  2. Перцовую смесь доведите до кипения и варите 5 минут. Добавьте баклажаны, сахар, посолите, перемешайте и прокипятите 10 минут. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до полного остывания.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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