Засейте это после лука — вредители исчезнут навсегда

После уборки лука грядка нуждается в срочной «дезинфекции» — и лучшими санитарами станут сидераты-фитонциды. Засейте это после лука, и вредители исчезнут навсегда!

Горчица белая — чемпион по очистке почвы: ее корни выделяют вещества, убивающие личинок луковой мухи и нематод, а зелень, заделанная в землю, превращается в натуральный фунгицид против грибковых инфекций. Для усиления эффекта смешайте горчицу с фацелией — этот дуэт за 3–4 недели создаст мощный антибактериальный барьер и обогатит грунт азотом.

Если вредителей было особенно много, посейте календулу или бархатцы — их корни работают как природные инсектициды, а яркие цветы украсят участок до заморозков. Важно: не оставляйте землю голой — уже через неделю после уборки лука засейте грядку, и к весне получите идеально чистую почву.

