Прощай, старые ветки, август: обрезка малины ради сладкого реванша

Малина считается неприхотливой культурой, но для обильного урожая ей нужен особый уход. После сбора ягод многие дачники откладывают обрезку, однако именно она обеспечивает крупные вкусные ягоды в следующем сезоне.
Без регулярной обрезки кусты быстро загущаются, ягоды мельчают, а болезни и вредители распространяются быстрее. Удаление старых побегов улучшает форму куста, освобождает питание для молодых ветвей и защищает растение от инфекций.
Когда и что обрезать
Летние сорта малины обрезают дважды:
- Сразу после сбора урожая.
- Повторно — после первых лёгких заморозков.
Убирайте все двухлетние побеги, уже давшие ягоды. Узнать их просто: сухие верхушки и сероватая кора. Также удаляйте слабые или повреждённые ветки.
Как правильно обрезать
- Используйте острый секатор или садовые ножницы.
- Перед работой обработайте инструмент спиртом.
- Срезайте старые побеги максимально близко к земле.
- На каждый погонный метр оставляйте до 10 крепких молодых побегов.
Правильная обрезка после августа поможет кустам восстановиться, накопить силы и уже в следующем году дать урожай, который приятно удивит даже опытных садоводов.
