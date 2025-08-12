Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 12:44

Прощай, старые ветки, август: обрезка малины ради сладкого реванша

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Малина считается неприхотливой культурой, но для обильного урожая ей нужен особый уход. После сбора ягод многие дачники откладывают обрезку, однако именно она обеспечивает крупные вкусные ягоды в следующем сезоне.

Без регулярной обрезки кусты быстро загущаются, ягоды мельчают, а болезни и вредители распространяются быстрее. Удаление старых побегов улучшает форму куста, освобождает питание для молодых ветвей и защищает растение от инфекций.

Когда и что обрезать

Летние сорта малины обрезают дважды:

  1. Сразу после сбора урожая.
  2. Повторно — после первых лёгких заморозков.

Убирайте все двухлетние побеги, уже давшие ягоды. Узнать их просто: сухие верхушки и сероватая кора. Также удаляйте слабые или повреждённые ветки.

Как правильно обрезать

  • Используйте острый секатор или садовые ножницы.
  • Перед работой обработайте инструмент спиртом.
  • Срезайте старые побеги максимально близко к земле.
  • На каждый погонный метр оставляйте до 10 крепких молодых побегов.

Правильная обрезка после августа поможет кустам восстановиться, накопить силы и уже в следующем году дать урожай, который приятно удивит даже опытных садоводов.

Ранее сообщалось, что аспаркам может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
