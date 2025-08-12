Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 17:37

Жена украинского футболиста захотела «навсегда стереть россиян» с планеты

Жена украинского футболиста Забарного хочет навсегда стереть россиян с планеты

Илья Забарный Илья Забарный Фото: Lukasz Gagulski/EPA/ТАСС

Жена украинского новичка ПСЖ Ильи Забарного Ангелина отметилась провокационным высказыванием в адрес россиян в социальных сетях, сообщает Sport24. В своем Telegram-канале она выложила снимок с отдыха и рассказала, что русские мешали ей фотографироваться. Девушка стерла со снимка находившихся в кадре людей.

Россияне специально лезли в кадр, когда увидели, что мы начали фотографироваться. Но они не учли одного. Жаль, что их так же легко нельзя стереть с планеты навсегда, — написала она.

Ранее украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный перешел во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». Он будет играть в одной команде с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

Забарный подписал контракт на пять лет. Он стал первым украинским игроком в истории ПСЖ. По данным СМИ, сумма сделки составила около €67 млн (6,2 млрд рублей) с учетом бонусов. Сафонов не собирается покидать ПСЖ, несмотря на приход Забарного.

По информации L’Equipe, команда готова отказаться от российского вратаря ради прихода Забарного. По данным ряда СМИ, парижский клуб пообещал украинцу отсутствие в команде футболистов из России.

футболисты
Украина
россияне
команды
