«Нервничает?»: в Совфеде высмеяли критику Зеленским переговоров РФ и США

Президент Украины Владимир Зеленский нервничает из-за предстоящих переговоров глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он выразил уверенность, что у лидеров двух великих держав есть не менее важные темы для разговора, чем Украина.

А чего Зеленский так нервничает? Встречаются лидеры двух великих государств, им есть о чем поговорить. Если он думает, что мы только спим и видим, как поговорить об Украине, то он заблуждается. У нас есть много других вопросов, Украина в том числе, — высказался Джабаров.

Он подчеркнул, что на данный момент трехсторонняя встреча президентов невозможна. Более того, считает сенатор, никто не захочет разговаривать с нелегитимным президентом, который постоянно дает поручения своим спецслужбам на проведение терактов в России.

Кто с ним вообще будет разговаривать? Нелегитимный человек, который постоянно занимается тем, что дает поручения своим спецслужбам на проведение терактов. Это что, нормальный руководитель государства? Призывает всех заставить Трампа и Путина, чтобы он участвовал в переговорах. Для этого условия не созрели. Поэтому господин Зеленский пусть не переживает, не заставит ничего подписать. А когда придет время, я думаю, что найдутся люди, которые будут подписывать другие документы, — заключил Джабаров.

Ранее Зеленский заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске будет иметь значение лишь для отношений Москвы и Вашингтона. По его словам, они не примут никаких решений по Украине без Киева.