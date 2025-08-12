Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Польше умер звезда драмы «Господь Бог хихикает»

В возрасте 81 года умер польский актер и политик Ежи Дзевульский

Ежи Дзевульский Ежи Дзевульский Фото: PAWEL WISNIEWSKI/Global Look Press

На 82-м году жизни скончался Ежи Дзевульский, известный польский актер, политический деятель и специалист в области безопасности, сообщает Polskie Radio. Смерть артиста, сыгравшего в драме «Господь Бог хихикает», наступила 11 августа в варшавской больнице Министерства внутренних дел после продолжительной болезни. Точный диагноз не раскрывается.

Дзевульский, родившийся в 1943 году в Варшаве, получил юридическое образование в местном университете, после чего прошел армейскую службу и начал профессиональный путь в полицейских структурах, работая в уголовном розыске. Впоследствии он неоднократно избирался депутатом Сейма, где специализировался на вопросах госбезопасности.

Наибольшую популярность актеру принесла роль поручика Дзиворского в легендарном польском детективном сериале «Доложи, 07», где он также выступал консультантом по полицейской тематике. Среди других значимых работ Дзевульского — участие в картинах «Закрыть за собой дверь» и комедийной ленте «Господь Бог хихикает».

Ранее в Лос-Анджелесе ушел из жизни Майкл Клик, двукратный обладатель премии «Эмми». 77-летний продюсер скончался во сне, что подтвердила его дочь. Клик прославился работой над популярными телевизионными проектами. В 2006 году он получил первую награду за продюсирование драматического сериала «24 часа», признанного телевизионной академией лучшим в своем жанре. В 2012 году он вновь удостоился премии за сериал «Родина».

