Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 17:23

Сырский перебросил резервы под Покровск для усиления обороны

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился перебросить дополнительные силы в район Покровска (Красноармейска), передает пресс-служба командования. Отмечается, что решение принято для стабилизации «непростой и динамичной» обстановки на этом направлении.

Ситуация непростая и динамичная, но силы обороны принимают все необходимые меры. <…> В том числе решением главнокомандующего ВСУ для усиления стойкости обороны выделены дополнительные силы и средства, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ стягивают резервы к Дружковке и Краматорску. По его словам, украинская армия сосредоточена на предотвращении наступления на этих направлениях и перебрасывает командные пункты из Купянска и Покровска.

Начальник Центра специального назначения «БАРС-Сармат» сенатор Дмитрий Рогозин между тем отметил, что прорыв российских войск у Доброполья в ДНР — это успех, который необходимо развивать. Однако он призвал не спешить с выводами о деморализации противника.

Александр Сырский
Покровск
ВСУ
Украина
СВО
