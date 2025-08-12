Самый живучий цветок для лета — растет на бедной почве и без полива

Самый живучий цветок для лета — растет на бедной почве и без полива

Этот цветок — настоящее спасение для тех, кто хочет яркий и живой сад, но не любит сложный уход. Он прекрасно растет на бедных почвах, не боится засухи и даже может обходиться без регулярного полива. При этом цветет все лето, радуя глаз насыщенными красками.

Для посадки возьмите саженцы многолетника, выберите солнечное место с хорошо дренированной почвой. Уход минимален: достаточно периодически удалять отцветшие соцветия и рыхлить землю. Растение прекрасно смотрится как в одиночных посадках, так и в миксбордерах с другими засухоустойчивыми культурами.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.