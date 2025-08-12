Забудьте о петуниях! Эти цветы в 2 раза пышнее и не капризничают

Хотите, чтобы балкон или клумба выглядели как из садового журнала — без ежедневных забот? Тогда стоит обратить внимание на фриллитунию! Этот гибрид петунии поражает огромными махровыми цветами с волнистыми лепестками. Они выглядят как миниатюрные шедевры, но при этом удивительно неприхотливы. Цветет фриллитуния с июня до заморозков, не боится дождей, легко восстанавливается и не теряет декоративности весь сезон.

Растение отлично чувствует себя в солнечных местах. Поливайте под корень в жару, удаляйте увядшие цветки (хотя многие сорта самоочищаются) и подкармливайте жидким удобрением раз в 10–14 дней. Кустики сохраняют форму без обрезки, а дождь не превращает их в лохматые комки, как у петуний. Выращивать можно в кашпо, контейнерах, на балконах и открытых клумбах. А разнообразие расцветок позволяет создавать яркие цветочные композиции без лишних усилий.

