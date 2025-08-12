Цветет с мая по октябрь: универсальный кустарник для клумбы и кашпо

Если хочется украсить участок надолго, без постоянной возни, — обратите внимание на лантану. Этот многолетник цветет с мая до самых заморозков, не боится засухи и отлично растет даже в кашпо. Ее яркие соцветия постоянно меняют оттенок — на одном кусте одновременно могут быть красные, желтые и розовые цветы. А ещё лантана устойчива к вредителям и прекрасно подходит даже для начинающих садоводов.

Посадите кустик на солнечное место с хорошим дренажем. Поливайте умеренно — лантана не любит переувлажнения, зато стойко переносит жару. Подкармливайте раз в 2–3 недели любым цветочным удобрением. Отцветшие соцветия лучше убирать — это продлит цветение. В открытом грунте куст легко формировать — можно придавать ему округлую форму. А если посадить лантану в кашпо, она станет эффектным украшением балкона или террасы. На зиму растение переносят в дом — и оно продолжает цвести!

Ранее сообщалось о том, как подготовить грунт к высадке огурцов и помидоров.