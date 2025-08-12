Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 10:17

Этот многолетник — боец: и −40°C пережил, и цветет как ни в чем не бывало!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бадан Абендглут — яркий акцент для вашего сада. Если вы ищете неприхотливый многолетник, который будет радовать глаз с ранней весны до поздней осени, бадан Абендглут — идеальный выбор. Это растение покоряет своими насыщенно-пурпурными цветами, собранными в плотные соцветия, которые эффектно выделяются на фоне темно-зеленых кожистых листьев.

Цветение начинается в апреле — мае и длится несколько недель, создавая яркий акцент в саду. Особенность этого сорта — его декоративность в течение всего сезона. Летом листья остаются сочно-зелеными, а осенью приобретают бронзово-коричневые оттенки, добавляя саду теплые краски даже в холодное время года.

Абендглут прекрасно зимует без укрытия, выдерживая морозы до −40°C, что делает его отличным вариантом для регионов с суровым климатом. Растение неприхотливо: хорошо растет в полутени, не требует частых пересадок (может расти на одном месте до 10 лет) и довольствуется минимальным уходом. Достаточно полива в засуху и удаления отцветших цветоносов. Бадан отлично смотрится в бордюрах, рокариях, у водоемов и в сочетании с хостами, папоротниками или медуницей.

Этот многолетник — настоящая находка для занятых садоводов, желающих создать красивый сад без лишних хлопот. Его яркие цветы и фактурная листва добавят структуры и цвета любому уголку вашего участка.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит сад цветами-бабочками. Многолетник-трудяга для яркого сада!

