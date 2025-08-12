«Праздничный фейерверк и музыка»: истерика «Азова» позабавила ветерана СВО Ветеран СВО Рассказов сравнил истерику в «Азове» с праздничным фейерверком

Паника бойцов украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) стала для российских военных «праздничным фейерверком», заявил ветеран СВО Евгений Рассказов с позывным Топаз в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на обращение бывшего командира Богдана Кротевича к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Военачальник заявил, что катастрофическое положение ВСУ в районе Покровска (Красноармейска) ухудшается с каждым днем. Свой пост он сопроводил ненормативной лексикой.

Самая мотивированная элита жалко скулит. <…> «Азов» — их вой для нас как праздничный фейерверк, как музыка, как высшая оценка ремесла! — отметил военнослужащий.

По его словам, противник сам признал эффективность действий российских военных.

Ранее военкор Руслан Татаринов сообщил, что российские бойцы в ДНР ликвидировали украинского военнослужащего Ивана Смаглюка, известного как «рекламное лицо» нацбатальона «Азов». По его словам, военный нес службу в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.