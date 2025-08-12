Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 13:34

«Праздничный фейерверк и музыка»: истерика «Азова» позабавила ветерана СВО

Ветеран СВО Рассказов сравнил истерику в «Азове» с праздничным фейерверком

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети

Паника бойцов украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) стала для российских военных «праздничным фейерверком», заявил ветеран СВО Евгений Рассказов с позывным Топаз в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на обращение бывшего командира Богдана Кротевича к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Военачальник заявил, что катастрофическое положение ВСУ в районе Покровска (Красноармейска) ухудшается с каждым днем. Свой пост он сопроводил ненормативной лексикой.

Самая мотивированная элита жалко скулит. <…> «Азов» — их вой для нас как праздничный фейерверк, как музыка, как высшая оценка ремесла!отметил военнослужащий.

По его словам, противник сам признал эффективность действий российских военных.

Ранее военкор Руслан Татаринов сообщил, что российские бойцы в ДНР ликвидировали украинского военнослужащего Ивана Смаглюка, известного как «рекламное лицо» нацбатальона «Азов». По его словам, военный нес службу в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Азов
Украина
ВС РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.