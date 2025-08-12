В Австрии назвали причину недопуска ЕС к переговорам по Украине Австрийская партия свободы: ЕС не допущен к переговорам по Украине из-за позиции

Евросоюз не допустили к переговорам по разрешению кризисной ситуации вокруг Украины из-за его односторонней позиции, заявили в соцсети Х в оппозиционной Австрийской партии свободы. Представители политической силы посоветовали Брюсселю прекратить спонсировать Киев и принять необходимость дипломатического пути решения конфликта.

ЕС с самого начала занял одностороннюю позицию и теперь недоумевает, почему его не допустили к переговорам. Вместо того, чтобы сделать выводы, Брюссель продолжает подливать масло в огонь, — сказано в заявлении.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что его беспокоят высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о территориальных вопросах. В частности, глава государства подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией и «убийства всех».

Ранее политолог Сергей Марков выразил мнение, что в ходе предстоящих переговоров на Аляске США планируют добиваться полного прекращения военных действий на территории Украины. По его словам, американскую сторону не слишком волнуют конкретные условия будущего мирного договора. В то же время, как подчеркнул аналитик, Россия ставит перед собой задачу добиться полной денацификации украинского государства.