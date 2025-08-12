Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 13:43

В Австрии назвали причину недопуска ЕС к переговорам по Украине

Австрийская партия свободы: ЕС не допущен к переговорам по Украине из-за позиции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евросоюз не допустили к переговорам по разрешению кризисной ситуации вокруг Украины из-за его односторонней позиции, заявили в соцсети Х в оппозиционной Австрийской партии свободы. Представители политической силы посоветовали Брюсселю прекратить спонсировать Киев и принять необходимость дипломатического пути решения конфликта.

ЕС с самого начала занял одностороннюю позицию и теперь недоумевает, почему его не допустили к переговорам. Вместо того, чтобы сделать выводы, Брюссель продолжает подливать масло в огонь, — сказано в заявлении.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что его беспокоят высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о территориальных вопросах. В частности, глава государства подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией и «убийства всех».

Ранее политолог Сергей Марков выразил мнение, что в ходе предстоящих переговоров на Аляске США планируют добиваться полного прекращения военных действий на территории Украины. По его словам, американскую сторону не слишком волнуют конкретные условия будущего мирного договора. В то же время, как подчеркнул аналитик, Россия ставит перед собой задачу добиться полной денацификации украинского государства.

Украина
Евросоюз
переговоры
Австрия
критика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.