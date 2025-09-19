Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 07:50

РКН пополнит бюджет РФ миллиардами рублей за счет нового сбора

Роскомнадзор планирует собирать до 15 млрд рублей ежегодно с интернет-рекламы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каждый год Роскомнадзор планирует получать от нового сбора за интернет-рекламу не менее 12–15 млрд рублей, заявил глава ведомства Андрей Липов. Во втором квартале 2025 года сборы пополнили федеральный бюджет почти на 4 млрд рублей, передают «Известия».

С этого года введен трехпроцентный сбор с распространения интернет-рекламы. По предварительным расчетам, уже при первом начислении, за II квартал 2025 года, сбор пополнил казну почти на 4 млрд рублей. Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12–15 млрд рублей ежегодно. Кроме сбора за рекламу, ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра, — прокомментировал Липов.

Он также подчеркнул, что доходы ведомства продолжают увеличиваться. Так, в 2024 году федеральная служба заработала 43,2 млрд рублей, а на 2025 год прогнозирует поступления в размере 46 млрд рублей.

Ранее врио начальника управления Роскомнадзора Александр Ижко сообщил, что 14 сентября ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы и система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглись DDoS-атакам. Всего было зафиксировано 99 атак, общая продолжительность которых составила около четырех часов.

РКН
бюджет
реклама
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности
«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.