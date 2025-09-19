РКН пополнит бюджет РФ миллиардами рублей за счет нового сбора

Каждый год Роскомнадзор планирует получать от нового сбора за интернет-рекламу не менее 12–15 млрд рублей, заявил глава ведомства Андрей Липов. Во втором квартале 2025 года сборы пополнили федеральный бюджет почти на 4 млрд рублей, передают «Известия».

С этого года введен трехпроцентный сбор с распространения интернет-рекламы. По предварительным расчетам, уже при первом начислении, за II квартал 2025 года, сбор пополнил казну почти на 4 млрд рублей. Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12–15 млрд рублей ежегодно. Кроме сбора за рекламу, ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра, — прокомментировал Липов.

Он также подчеркнул, что доходы ведомства продолжают увеличиваться. Так, в 2024 году федеральная служба заработала 43,2 млрд рублей, а на 2025 год прогнозирует поступления в размере 46 млрд рублей.

Ранее врио начальника управления Роскомнадзора Александр Ижко сообщил, что 14 сентября ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы и система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглись DDoS-атакам. Всего было зафиксировано 99 атак, общая продолжительность которых составила около четырех часов.