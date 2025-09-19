Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 07:50

«Огнем и мечом»: в ГД раскрыли, когда может завершиться конфликт на Украине

Водолацкий: конфликт на Украине может закончиться победой Трампа над Deep state

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Процесс урегулирования конфликта на Украине может затянуться, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, заключению мира поспособствует победа президента США Дональда Трампа над так называемым глубинным государством.

Америка будет пытаться лавировать между огнем и мечом, и, естественно, этот процесс (урегулирование конфликта на Украине. — NEWS.ru) может затянуться до того момента, когда у Трампа будет достаточно ресурсов и сил, чтобы достать шашку и срубить головы тому самому глубинному государству, — предположил Водолацкий.

Зампред добавил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине непременно влекут за собой перемены в Европе. Для стран ЕС настает время трансформаций, подчеркнул он, и чем быстрее этот процесс вступит в полную силу, тем лучше, поскольку тогда с политической арены пропадут некоторые «одиозные личности» — в частности, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Водолацкий добавил, что лишь после имеет смысл возобновить переговоры.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заметил, что подход Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле — в Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске. Не все в американских идеях устраивает Москву, но это вполне естественно, однако то, что происходит сейчас, — это, по мнению Рябкова, «задний ход», на который изо всех сил жмут противники урегулирования кризиса и лично Трампа.

США
Дональд Трамп
Виктор Водолацкий
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работающие из дома россияне ощущают себя счастливее
Свекла для похудения: раскрываем осенний секрет стройности
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.