«Огнем и мечом»: в ГД раскрыли, когда может завершиться конфликт на Украине Водолацкий: конфликт на Украине может закончиться победой Трампа над Deep state

Процесс урегулирования конфликта на Украине может затянуться, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, заключению мира поспособствует победа президента США Дональда Трампа над так называемым глубинным государством.

Америка будет пытаться лавировать между огнем и мечом, и, естественно, этот процесс (урегулирование конфликта на Украине. — NEWS.ru) может затянуться до того момента, когда у Трампа будет достаточно ресурсов и сил, чтобы достать шашку и срубить головы тому самому глубинному государству, — предположил Водолацкий.

Зампред добавил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине непременно влекут за собой перемены в Европе. Для стран ЕС настает время трансформаций, подчеркнул он, и чем быстрее этот процесс вступит в полную силу, тем лучше, поскольку тогда с политической арены пропадут некоторые «одиозные личности» — в частности, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Водолацкий добавил, что лишь после имеет смысл возобновить переговоры.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заметил, что подход Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле — в Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске. Не все в американских идеях устраивает Москву, но это вполне естественно, однако то, что происходит сейчас, — это, по мнению Рябкова, «задний ход», на который изо всех сил жмут противники урегулирования кризиса и лично Трампа.