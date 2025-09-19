ЕС резко нарастил импорт одной российской продукции

Евросоюз по итогам января — июля этого года на четверть нарастил импорт российских морепродуктов, о чем свидетельствуют данные Евростата. Там указано, что суммарно закупки составили €444 млн (более 43 млрд рублей), передает РИА Новости.

Это, как говорится в материале, на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июле поставки немного упали — на 3,4% как в месячном, так и в годовом выражении. Уточняется, что больше всего в этом году европейцы закупали у россиян филе и мясо рыбы, а также мороженую продукцию.

Ранее выяснилось, что за первые восемь месяцев 2025 года Китай удвоил импорт российского вина, превысив $1,2 млн (99,6 млн рублей) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом Китай стал крупнейшим покупателем российского вина в этом году.

До этого стало известно, что РФ в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок. Российская сторона начала ввозить картофель в октябре 2024 года. Пик импорта состоялся в апреле, после этого процесс начал замедляться.

Также пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что с 5 августа Россия временно запретила ввоз и транзит по своей территории овец и коз из Болгарии и Румынии. Причиной стали зафиксированные вспышки оспы среди мелкого рогатого скота в этих странах.