В России назвали сферы сотрудничества с США после конфликта на Украине Чепа: у России и США большое поле для сотрудничества после украинского конфликта

У России и США сохраняется значительный потенциал для сотрудничества после урегулирования конфликта на Украине, заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. Парламентарий выделил такие перспективные направления, как разоружение, обращение с ядерными отходами, экология и космос.

Есть и другие вопросы, которые не менее важные: это вопрос разоружения <....>, экология и ряд других экономических вопросов, которые могут в перспективе волновать такие державы, как Россия и США, — сказал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что по завершении саммита на Аляске президент Соединенных Штатов Дональд Трамп изменил свою позицию и начал говорить не об ультиматуме, а о долгосрочном урегулировании конфликта на Украине.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Россией и США продолжаются по различным каналам, включая администрации президентов. По его словам, диалог ведется, но пока нет конкретных договоренностей о встрече или телефонном разговоре глав двух государств.