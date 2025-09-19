Фигурант дела о подрыве авто офицера планировал теракт против следователя Взорвавший офицера в Москве Серебряков планировал покушение на сотрудника СК

Обвиняемый в подрыве автомобиля с офицером в Москве Евгений Серебряков планировал покушение на сотрудника Следственного комитета, сообщили в СК России. Ему поручили вести слежку за потенциальной жертвой, но операция сорвалась.

По данным следствия, лица, входившие в состав преступной группы, планировали организовать теракт в столице в 2024 году. Первой их жертвой должен был стать сотрудник, который расследовал уголовные дела против руководства Украины и украинских националистов.

Не позднее марта 2024 года организаторы в ходе переписки в онлайн-игре вовлекли жителя Московского региона Евгения Серебрякова в состав организованной группы и пообещали за совершение террористического акта организовать его переезд на территорию Украины, — говорится в сообщении.

Также ему обещали оформить документы гражданина Украины и выплатить вознаграждение в размере от $10 (836 тыс. рублей) до $20 тыс. (1,6 млн рублей). Члены группы разработали план покушения: Серебряков должен был следить за автомобилем следователя и изучить его распорядок дня.

Он планировал вынести из тайника компоненты самодельного взрывного устройства и установить бомбу под машину с маячком. Позже диверсант разместил СВУ под днищем автомобиля сотрудника Минобороны, участвовавшего в СВО. В результате взрыва военнослужащий и его супруга получили тяжелые ранения.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование дела о теракте на Синявинской улице в Москве. Обвиняемым проходит Серебряков, которому вменяют подготовку и совершение террористического акта. Кроме того, ему предъявлены обвинения в незаконных операциях со взрывчатыми веществами и изготовлении взрывных устройств.