Силовики заинтересовались одной категорией россиян

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что россиян, которые удаленно оформляли банковские карты Казахстана, начали вызывать на допросы в отделы полиции. По данным канала, с начала сентября повестки получили несколько клиентов казахстанских банков, при этом силовики упомянули об интересе «больше чем к тысяче человек».

В публикации отмечается, что удаленное оформление карт стало возможным с 2023 года через специализированные сервисы и российские финансовые организации. Для этого требовалось получить индивидуальный идентификационный номер Казахстана (ИИН), предоставив фото паспорта и заявление.

Канал пишет, что в феврале 2024 года Казахстан запретил удаленное получение ИИН и ужесточил правила выдачи карт, однако возможность получить документы через посредников сохранилась. После официального запрета спрос на такие услуги даже возрос. В конце года многие выданные после запрета ИИН были аннулированы.

Ранее в Роскачестве сообщили, что продажа банковских карт с балансом всегда является мошенничеством. Там уточнили, что при таком сценарии граждане гарантированно либо столкнутся с обманом, либо с правовыми проблемами, вплоть до уголовной ответственности.