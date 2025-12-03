Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Полиция арестовала будущих молодоженов за уединение до брака

Религиозная полиция Малайзии арестовала пару за халват в отеле

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press
Религиозная полиция Малайзии арестовала жениха и невесту в городе Клуанг по обвинению в халвате — уединении разнополых людей вне брака, сообщает издание Mothership. Молодая пара, планировавшая свадьбу через месяц, как сказано в сообщении, остановилась в одном гостиничном номере для знакомства невесты с родственниками жениха.

Сотрудники полиции прибыли в отель ночью, и, несмотря на уверения девушки, что она одна, обыскали номер, говорится в публикации. В итоге они нашли прячущегося под столом мужчину.

Ранее министр связи Малайзии Фахми Фадзил заявил о планах запретить гражданам младше 16 лет регистрировать аккаунты в социальных сетях. По его словам, правительство страны одобрило данное решение, и ограничения вступят в силу с 2026 года.

Кроме того, три женщины в Малайзии скрутили и передали правоохранителям мужчину, который тайком заснял на телефон пространство под юбкой одной из них. Данный инцидент имел место на рынке в городе Темерлох. Злоумышленник пытался отрицать вину, но после проверки гаджета она была доказана.

