В российском регионе готовят выдворение пятерых мигрантов-таксистов

После рейда у красноярского аэропорта пятерых мигрантов-таксистов выдворят из России, сообщает «МК в Красноярске». Всего было проверено 43 иностранца, которые занимались частным извозом

Всех доставленных в полицию иностранцев проверили на соблюдение миграционного законодательства. В результате задержали пятерых мигрантов: один был в России без законных оснований, а четверо работали таксистами без разрешения.

Нарушителей привлекли к административной ответственности и выдворили из страны. Пограничная служба также подготовила документы, чтобы запретить въезд в Россию четверым из них. Трем таксистам с российским гражданством вручили повестки для воинского учета.

Ранее в Рязани осудили организатора незаконной миграции за регистрацию около двух тысяч иностранцев. Мужчина занимался преступной деятельностью с 2021 по 2024 год.