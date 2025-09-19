Рубль продолжит падать? Курсы валют 19 сентября: доллар, евро, юань

Эксперты оценили, что будет с рублем в ближайшей перспективе. Действительно ли рубль продолжит падать, каковы курсы валют сегодня, 19 сентября, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 19 сентября

Центральный банк России установил официальный курс доллара на пятницу, 19 сентября, на уровне 83,1725 рубля. Валюта подорожала на 17,38 копейки на фоне прежнего курса — 82,9987 рубля.

На международном валютном рынке Forex доллар продается за 83,21 рубля, демонстрируя падение в размере 0,0355 (0,04%), на 11:10 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в пятницу, 19 сентября

В пятницу, 19 сентября, регулятор зафиксировал евро на уровне 98,9773 рубля против прежнего курса — 98,2994 рубля. Так, валюта прибавила 67,79 копейки. На Forex евро торгуется в районе 97,809 рубля, теряя 0,304 (0,31%), на 11:30 мск.

Юань сегодня, 19 сентября, стоит 11,6661 рубля, тогда как ранее Центробанк держал «китайца» на отметке 11,6623 рубля. Таким образом, валюта прибавила 0,38 копейки. На международном валютном рынке юань покупают за 11,6879 рубля, валюта прибавляет 0,0049 (0,04%) на 11:35 мск.

Действительно ли рубль продолжит падать, прогнозы

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич считает, что в ближайшее время пара CNY/RUB стабилизируется в нижней половине диапазона 11,5–12 рублей, которая с точки зрения фундаментальных факторов в ближайшее время будет актуальной для китайской валюты.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По мнению руководителя департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, тренд на ослабление рубля может продолжиться — пара рубль/доллар в сентябре может зайти в коридор 80–86 рублей, а к концу года стоимость американской валюты может составить до 100 рублей.

В «Альфа-Форекс» объясняют ослабление рубля снижением объема продаж валюты ЦБ, повышением интереса инвесторов и населения к иностранной валюте и давлением, которое рубль испытывает из-за удорожания импорта параллельно с экспортом энергоресурсов по более низким ценам.

Давление на курс рубля может усиливаться на фоне нарушения баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением под воздействием внешнеторгового фактора, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Экспортную выручку, как и ранее, ограничивают подешевевшая нефть, санкции и геополитика.

По мнению Михаила Зельцера из «БКС Мир инвестиций», среднесрочно доллар может вырасти до 85–90 рублей, курс евро — подняться к 100 рублям, а юаня — выше 12 рублей.

Резкое укрепление рубля на валютном рынке завершилось, считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, пара CNY/RUB возобновила подъем, отойдя от отметки 11,5 рубля.

«От быстрого возврата к недавним уровням (около 12 рублей) ее удерживает рост сырьевых товаров, в том числе цен на нефть. В мире продолжается постепенное снижение индекса доллара (DXY). Он приближается к минимальным значениям за 3,5 года, что оказывает поддержку ценам всех сырьевых товаров», — отметил аналитик.

