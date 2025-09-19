Польша перекрыла канал переправки украинцев, скрывающихся от мобилизации

Польша заблокировала организованный канал незаконного пересечения границы с Украины, сообщили в Бещадском отделении польской погранслужбы. Согласно официальным данным, двое украинских машинистов международных поездов скрывали людей в отсеках локомотива и переправляли их через контрольно-пропускной пункт «Медыка».

За каждую успешную переправку организаторы получали не менее $10 тысяч долларов (832,7 тыс. рублей). В настоящее время машинисты арестованы и обвиняются в организации незаконного пересечения государственной границы Польши. Подозреваемые не признают свою вину.

Также по данному делу задержаны двое граждан Украины, которые признали вину и объяснили, что пытались избежать мобилизации. Польские правоохранительные органы запросили помощь у украинских коллег для продолжения расследования.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ призывает Польшу пересмотреть решение о закрытии границы с Белоруссией. Она подчеркнула, что односторонние меры Варшавы могут серьезно повредить как международным партнерам, так и национальному бизнесу.