Бывшего футболиста киевского «Динамо» арестовали в Польше

Бывший футболист киевского «Динамо» Иван Яремчук был задержан польской полицией в аэропорту города Краков (Польша), сообщает украинский портал Champion. Известно, что 63-летний спортсмен должен был принять участие в матче ветеранов перед встречей Украины с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026.

Мы не знаем, за что Ваню арестовали. Нашим знакомым в Польше сказали, что якобы дело касается пребывания Ивана в Чехии, — рассказал брат футболиста Михаил.

Родственник отметил, что до того момента, как связь прервалась, Иван успел только сообщить родным о задержании.

Яремчук является трехкратным чемпионом СССР в составе киевского «Динамо». Футболист принимал участие в чемпионатах мира в 1986 и 1990 годах. Отмечается, что последние годы спортсмен проживал в различных европейских странах, а ранее страдал от игровой зависимости, из-за которой потерял жилье и финансы.

