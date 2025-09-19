В российских кинотеатрах должны появиться киножурналы, как это было во времена Советского Союза, и лекторы, заявил NEWS.ru руководитель партии «Коммунисты России» и депутат Госдумы Сергей Малинкович. По его словам, перед показом фильма людям можно рассказывать, например, городские новости или о сотрудничестве РФ с другими странами.

Нужно возвращать в кинотеатры киножурналы, как это было в советское время. И это очень сильно поднимало уровень знаний, подготовки, и люди вели себя достойно. Сейчас посмотришь, все ноги в кинотеатрах закидывают, еду разбрасывают, оставляют за собой мусор, в телефоне сидят, мешая другим. Сейчас в киножурнал можно было бы включать несколько эпизодов: новости города, новости о победах армии на фронте и нашем сотрудничестве с другими странами, — высказался Малинкович.

Он подчеркнул, что лекторы могут рассказывать зрителям, какую цель преследовали режиссеры, снимаю такую картину. По его словам, это будет крайне актуально в случае зарубежного кино.

Особенно лекторы будут актуальны, если производство американское или европейское. Они расскажут, все ли в этом фильме правда, не преувеличивают ли блага и успехи других страны. Там ведь все далеко не так хорошо, как многие думают. Безработица, грязь, столкновения с полицией, пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru) — там все это есть. Разъяснения лекторов помогут не попасть под западную пропаганду, — добавил Малинкович.

Ранее депутат Елена Драпеко заявила, что авторы фильма «Кремлевский волшебник», в котором актер Джуд Лоу сыграл роль российского лидера Владимира Путина, могли поглумиться над историей. По ее словам, из-за этого картина может не получить прокатного удостоверения в РФ.