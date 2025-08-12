Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 13:50

Стало известно о тайных визитах Лаймы Вайкуле в Россию после начала СВО

Продюсер Хачатурьян сообщила, что Вайкуле продолжает приезжать в РФ на заработки

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телевизионный продюсер Анжела Хачатурьян, которая работала и была близко знакома с певицей Лаймой Вайкуле в 80-е и 90-е, сообщила о тайных визитах артистки в Москву и после начала СВО. По информации Хачатурьян, многие исполнители, даже публично высказывающие антироссийскую позицию на западе, продолжают ездить в Россию на заработки.

Лайма ведь продолжает сюда приезжать, для участия в закрытых корпоративах ради заработка. Многие приезжают, получая за это деньги. При этом некоторые продолжают публично хаять русских, — сообщила продюсер.

Она напомнила, что в советское время и позже Вайкуле всегда с удовольствием приезжала выступать в России и получала здесь высокие гонорары. А кроме того, артистка пользовалась всеми привилегиями знаменитостей, напомнила собеседница.

Она (Лайма Вайкуле. – NEWS.ru) получала высокие гонорары, купалась во внимании и любви зрителей. Ее никогда тут не обижали. Как говорится, грех жаловаться, — отметила эксперт, добавив, что «никак не ожидала от Лаймы русофобских высказываний».

Хачатурьян призвала российские правоохранительные органы закрыть Вайкуле возможности въезда в Россию, тем самым лишить ее заработков в РФ. По ее мнению, это стало бы уроком для тех деятелей культуры, которые не умеют нести ответственности за свои слова.

Надо закрыть въезд в Россию для Вайкуле в любом виде и варианте. Тем самым показать и остальным таким же, несдержанным на язык – что за свои слова надо отвечать. А то некоторые деятели культуры привыкли, будто им все можно, — резюмировала продюсер.

Ранее глава ФПБК Бородин сообщил, что ожидает положительных результатов проверки генеральной прокуратуры РФ в отношении Вайкуле и ее высказываний, направленных против России. По его мнению, артистка может быть привлечена к уголовной ответственности по статье о призывах к терроризму.

Певец Прохор Шаляпин выразил мнение, что не стоит обращать внимания на слова «бредящей под капельницей» певицы Лаймы Вайкуле, которая на музыкальном фестивале в Юрмале публично призвала запад «давать больше оружия Украине». По его словам, она не оставила после отбытия из РФ никакого наследия, в отличие от Аллы Пугачевой, ввиду чего никто даже не заметил ее отсутствия.

Лайма Вайкуле
российская эстрада
шоу-бизнес
русофобия
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Похороны голого бойца СВО с мешком на голове привели к громкому скандалу
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
В Новой Гвинее произошло мощное землетрясение
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.