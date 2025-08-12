Стало известно о тайных визитах Лаймы Вайкуле в Россию после начала СВО Продюсер Хачатурьян сообщила, что Вайкуле продолжает приезжать в РФ на заработки

Телевизионный продюсер Анжела Хачатурьян, которая работала и была близко знакома с певицей Лаймой Вайкуле в 80-е и 90-е, сообщила о тайных визитах артистки в Москву и после начала СВО. По информации Хачатурьян, многие исполнители, даже публично высказывающие антироссийскую позицию на западе, продолжают ездить в Россию на заработки.

Лайма ведь продолжает сюда приезжать, для участия в закрытых корпоративах ради заработка. Многие приезжают, получая за это деньги. При этом некоторые продолжают публично хаять русских, — сообщила продюсер.

Она напомнила, что в советское время и позже Вайкуле всегда с удовольствием приезжала выступать в России и получала здесь высокие гонорары. А кроме того, артистка пользовалась всеми привилегиями знаменитостей, напомнила собеседница.

Она (Лайма Вайкуле. – NEWS.ru) получала высокие гонорары, купалась во внимании и любви зрителей. Ее никогда тут не обижали. Как говорится, грех жаловаться, — отметила эксперт, добавив, что «никак не ожидала от Лаймы русофобских высказываний».

Хачатурьян призвала российские правоохранительные органы закрыть Вайкуле возможности въезда в Россию, тем самым лишить ее заработков в РФ. По ее мнению, это стало бы уроком для тех деятелей культуры, которые не умеют нести ответственности за свои слова.

Надо закрыть въезд в Россию для Вайкуле в любом виде и варианте. Тем самым показать и остальным таким же, несдержанным на язык – что за свои слова надо отвечать. А то некоторые деятели культуры привыкли, будто им все можно, — резюмировала продюсер.

Ранее глава ФПБК Бородин сообщил, что ожидает положительных результатов проверки генеральной прокуратуры РФ в отношении Вайкуле и ее высказываний, направленных против России. По его мнению, артистка может быть привлечена к уголовной ответственности по статье о призывах к терроризму.

Певец Прохор Шаляпин выразил мнение, что не стоит обращать внимания на слова «бредящей под капельницей» певицы Лаймы Вайкуле, которая на музыкальном фестивале в Юрмале публично призвала запад «давать больше оружия Украине». По его словам, она не оставила после отбытия из РФ никакого наследия, в отличие от Аллы Пугачевой, ввиду чего никто даже не заметил ее отсутствия.