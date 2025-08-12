Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Семья из трех человек погибла в овощной яме под Пермью

В Пермском крае три человека погибли от угарного газа в овощной яме

В Пермском крае погибли три члена семьи при осушении овощной ямы, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Трагедия произошла в деревне Горбуново Пермского района.

По предварительным данным, 78-летний хозяин решил просушить подвал с помощью тлеющих углей, после чего плотно закрыл помещение. Через три дня мужчина спустился в яму и потерял сознание от скопившегося угарного газа.

На помощь пришли его 77-летняя супруга, дочь и зять, которые последовательно пытались спасти родственника. Все трое также отравились токсичными испарениями. Прибывшие спасатели МЧС обнаружили тела.

Инициировано проведение процессуальной проверки по факту гибели трех лиц в результате отравления угарным газом в овощной яме, — сказано в сообщении.

Ранее в СК по Красноярскому краю сообщили, что три пассажира УАЗа погибли от отравления выхлопными газами в Норильске. Трагедия произошла, когда машина застряла в грязи. Один из мужчин вышел из автомобиля за помощью, еще три пассажира остались внутри с работающим двигателем.

