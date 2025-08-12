Семья из трех человек погибла в овощной яме под Пермью

В Пермском крае погибли три члена семьи при осушении овощной ямы, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Трагедия произошла в деревне Горбуново Пермского района.
По предварительным данным, 78-летний хозяин решил просушить подвал с помощью тлеющих углей, после чего плотно закрыл помещение. Через три дня мужчина спустился в яму и потерял сознание от скопившегося угарного газа.
На помощь пришли его 77-летняя супруга, дочь и зять, которые последовательно пытались спасти родственника. Все трое также отравились токсичными испарениями. Прибывшие спасатели МЧС обнаружили тела.
Инициировано проведение процессуальной проверки по факту гибели трех лиц в результате отравления угарным газом в овощной яме, — сказано в сообщении.
Ранее в СК по Красноярскому краю сообщили, что три пассажира УАЗа погибли от отравления выхлопными газами в Норильске. Трагедия произошла, когда машина застряла в грязи. Один из мужчин вышел из автомобиля за помощью, еще три пассажира остались внутри с работающим двигателем.