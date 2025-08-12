Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 16:55

Невролог перечислил симптомы менингококка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Симптомы менингококка — это сильная головная боль, напряжение мышц, чувствительность к внешним раздражителям, заявил в беседе с NEWS.ru врач-невролог Рустем Гайфутдинов. По его словам, такого пациента может раздражать свет, запахи и звуки. Он отметил, что больше всего от заболевания страдают дети.

У взрослых пациентов развивается сильная головная боль, напряжение в нижних конечностях, при попытке достать подбородком до грудины они этого сделать не могут. У пациента возникает чувствительность к внешним раздражителям. Его раздражает свет, запахи, звуки, даже присутствие врача. Мы привыкли, что молодые люди проводят время в телефоне. А тут — никакого желания. Укрытые с головой одеялом, люди лежат в темной комнате. Но больше всего от заболевания страдают дети, — сказал Гайфутдинов.

По его словам, у них течение болезни при менингококке молниеносное, злокачественное. За несколько часов активный ребенок может оказаться в тяжелом состоянии.

Одного такого ребенка увидите — на всю жизнь запомните. Из-за напряжения шейных мышц они не могут лежать на спине. Ноги согнуты, происходит угнетение сознания. Они бредят, кричат на любые раздражители в силу повышенной чувствительности мозговой оболочки, — описал невролог.

Ранее академик РАН рассказал, что прививка от менингококка обязательна детям. По его словам, вакцинироваться можно в любом возрасте. Случаи заболевания могут быть очень серьёзными, смертельными.

