12 августа 2025 в 17:27

В России оценили идею увеличить декретные выплаты

Член ОП Пожигайло заявил, что увеличение декретных выплат не повысит демографию

Увеличение декретных выплат после рождения второго и третьего ребенка не повысит рождаемость в России, заявил в беседе с 360.ru член Общественной палаты по демографии Павел Пожигайло. Он отметил, что для улучшения демографической ситуации нужен комплекс мер.

В вопросе рождаемости немаловажно учитывать религиозный фактор, отметил Пожигайло. Он уточнил, что среди православных людей, регулярно посещающих церковь, коэффициент рождаемости составляет 4,0. Еще один ключевой фактор — обеспеченность населения жильем.

Эксперт добавил, что инициатива увеличить декретные выплаты может стать дополнительной нагрузкой на частный бизнес. Не исключено, что из-за этого некоторые работодатели перестанут трудоустраивать молодых работниц.

Юрист Михаил Салкин ранее заявил, что самозанятые женщины, планирующие беременность, могут получить декретные выплаты, заключив договор с Фондом социального страхования. Для этого нужно заранее оформить соглашение и самостоятельно оплачивать взносы, чтобы право на выплаты возникло со следующего года.

