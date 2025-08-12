Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 16:59

Трамп отправил бомбардировщики к границе с Россией перед встречей с Путиным

Три бомбардировщика B-1B Lancer прибыли из США к границам России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США прибыли на авиабазу Эрланд в Норвегии у границы с Россией, сообщили в Объединенном авиационном командовании НАТО. Они будут участвовать в развертывании оперативной группы бомбардировщиков в Европе.

Бомбардировщики ВВС США прибыли 9 августа с авиабазы Дайсс, штат Техас, на авиабазу Эрланд в Норвегии, — сказано в сообщении.

Это, как отмечается, уже пятая в 2025 году переброска оперативной группы бомбардировщиков в Европу, что подтверждает намерение США сохранять военное присутствие в регионе. Миссии НАТО с участием стратегических самолетов направлены на отработку действий в разных условиях, повышение совместимости сил Альянса и демонстрацию способности сдерживать возможные угрозы.

Ранее в Евросоюзе призвали прекратить или сократить боевые действия для конструктивных переговоров по Украине. Соответствующий документ опубликован на фоне предстоящей встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, которая пройдет на Аляске 15 августа.

