12 августа 2025 в 12:23

ЕС озвучил одно условие для конструктивных переговоров по Украине

ЕС призвал прекратить боевые действия для конструктивных переговоров по Украине

Конструктивные переговоры по Украине возможны только при прекращении или сокращении боевых действий, говорится в заявлении лидеров стран Евросоюза. Документ опубликован на фоне предстоящей встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, которая пройдет на Аляске.

Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий, — указывается в заявлении.

В документе также говорится, что устойчивый и справедливый мир, гарантирующий стабильность и безопасность, возможен лишь при соблюдении норм международного права. В числе условий названы «независимость, суверенитет, территориальная целостность и запрет на изменение международных границ с применением силы».

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что ЕС приступил к работе над новыми санкциями против России. Она также отметила, что страны объединения выразили поддержку действиям США, направленным на достижение справедливого мира. Кроме того, Каллас подчеркнула, что в приоритете — ужесточение мер давления на Москву, усиление военной поддержки Украины и продвижение процесса присоединения Украины к ЕС.

