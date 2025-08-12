ЕС озвучил одно условие для конструктивных переговоров по Украине

Конструктивные переговоры по Украине возможны только при прекращении или сокращении боевых действий, говорится в заявлении лидеров стран Евросоюза. Документ опубликован на фоне предстоящей встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, которая пройдет на Аляске.
Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий, — указывается в заявлении.
В документе также говорится, что устойчивый и справедливый мир, гарантирующий стабильность и безопасность, возможен лишь при соблюдении норм международного права. В числе условий названы «независимость, суверенитет, территориальная целостность и запрет на изменение международных границ с применением силы».
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что ЕС приступил к работе над новыми санкциями против России. Она также отметила, что страны объединения выразили поддержку действиям США, направленным на достижение справедливого мира. Кроме того, Каллас подчеркнула, что в приоритете — ужесточение мер давления на Москву, усиление военной поддержки Украины и продвижение процесса присоединения Украины к ЕС.