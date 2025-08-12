Украинским мужчинам до 22 лет могут разрешить выезжать из страны, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит местное издание «Страна.ua», данная инициатива еще требует рассмотрения кабинетом министров и может не получить одобрения правительства.
Мужчины до 22 лет смогут уезжать за границу. Я поручил это правительству. В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении, — заявил Зеленский.
Ранее появились данные, что украинский лидер, несмотря на собственный опыт уклонения от воинской обязанности, сейчас активно проводит политику жесткой мобилизации. Источники подчеркивают, что политик в 2014-2015 годах, будучи на воинском учете в Кривом Роге как годный к службе, четыре раза не явился по повесткам военкомата.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в свое время резко раскритиковал практику принудительной мобилизации на Украине, сравнив ее с террором против собственного населения. Он привел пример из Белой Церкви, где представители ТЦК задержали мужчину при его родных.