Зеленский подарил надежду тысячам молодых мужчин на Украине Зеленский: украинские мужчины до 22 лет могут получить разрешение на выезд

Украинским мужчинам до 22 лет могут разрешить выезжать из страны, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит местное издание «Страна.ua», данная инициатива еще требует рассмотрения кабинетом министров и может не получить одобрения правительства.

Мужчины до 22 лет смогут уезжать за границу. Я поручил это правительству. В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении, — заявил Зеленский.

Ранее появились данные, что украинский лидер, несмотря на собственный опыт уклонения от воинской обязанности, сейчас активно проводит политику жесткой мобилизации. Источники подчеркивают, что политик в 2014-2015 годах, будучи на воинском учете в Кривом Роге как годный к службе, четыре раза не явился по повесткам военкомата.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в свое время резко раскритиковал практику принудительной мобилизации на Украине, сравнив ее с террором против собственного населения. Он привел пример из Белой Церкви, где представители ТЦК задержали мужчину при его родных.