Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 16:56

Зеленский подарил надежду тысячам молодых мужчин на Украине

Зеленский: украинские мужчины до 22 лет могут получить разрешение на выезд

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинским мужчинам до 22 лет могут разрешить выезжать из страны, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит местное издание «Страна.ua», данная инициатива еще требует рассмотрения кабинетом министров и может не получить одобрения правительства.

Мужчины до 22 лет смогут уезжать за границу. Я поручил это правительству. В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении, — заявил Зеленский.

Ранее появились данные, что украинский лидер, несмотря на собственный опыт уклонения от воинской обязанности, сейчас активно проводит политику жесткой мобилизации. Источники подчеркивают, что политик в 2014-2015 годах, будучи на воинском учете в Кривом Роге как годный к службе, четыре раза не явился по повесткам военкомата.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в свое время резко раскритиковал практику принудительной мобилизации на Украине, сравнив ее с террором против собственного населения. Он привел пример из Белой Церкви, где представители ТЦК задержали мужчину при его родных.

Владимир Зеленский
Украина
политика
правительство
молодые люди
мужчины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным
В России оценили идею увеличить декретные выплаты
В Польше умер звезда «Господь Бог хихикает»
«Нервничает?»: в Совфеде высмеяли критику Зеленским переговоров РФ и США
Путин назвал уровень инфляции, ожидаемый к концу года
Сырский перебросил резервы под Покровск для усиления обороны
Путин раскрыл статистику по безработице в России
Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией
Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку
Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске
Люди снимают нал из-за отключений интернета: сколько нужно иметь при себе
Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы
На Украине выявлена криминальная сеть торговли детьми с участием USAID
В ГД рассказали, за что русофобы ненавидят Симоньян
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Трамп отправил бомбардировщики к границе с Россией перед встречей с Путиным
Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингита
Зеленский подарил надежду тысячам молодых мужчин на Украине
Невролог перечислил симптомы менингококка
В Госдуме объяснили, к чему стремится Россия на переговорах
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.