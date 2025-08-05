«Террор и унижение»: в Раде высказались о силовой мобилизации украинцев Нардеп Дмитрук: мобилизация на Украине стала террором и унижением народа

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, находящийся за пределами Украины, осудил в Telegram методы силовой мобилизации, назвав их террором и унижением украинцев. Он описал инцидент в Белой Церкви, где сотрудники ТЦК (аналог военкоматов) задержали мужчину на глазах у его семьи.

По словам парламентария, этот случай символизирует системное пренебрежение правами граждан и превращение народа в «скот», который можно хватать прямо на улице. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в создании режима, где закон утратил силу.

Сотрудники ТЦК скрутили мужчину и силой затолкали в автомобиль. На глазах у жены. На глазах у ребенка <…>. Как жить с этим дальше? Как объяснить это ребенку? — задался вопросом Дмитрук.

Нардеп подчеркнул, что главными приоритетами стали выполнение «плана по мясу» и движение миллиардов через ТЦК, которые он назвал «банкоматами смерти». В заключение Дмитрук призвал народ к сопротивлению, заявив, что только он способен остановить происходящее, так как законные механизмы не работают.

Ранее сообщалось, что утром 1 августа на винницкий стадион «Локомотив» свезли около сотни местных мужчин. Они были военнообязанными и должны были пройти «медицинский осмотр и другие процедуры». Вскоре об инциденте узнали родственники мобилизованных, которые попытались прорваться на стадион, чтобы их освободить. Прибывшие на место сотрудники украинской полиции применили против протестующих слезоточивый газ, однако участникам акции удалось выбить ворота арены.







