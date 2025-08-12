Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 16:58

Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингита

Онищенко: прививки от менингита в России делают бесплатно, но по показаниям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прививки от менингита в России делают бесплатно, но по показаниям, заявил LIFE.ru эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Он также призвал прокуратуру разбираться со вспышками болезни в стране.

Если у нас заболеваемость идет, условно говоря, в европейской части, зачем нам Чукотку и Якутию трогать? Если это в отдельном регионе, то это количество серьезное, и нужно прокуратуре работать, спрашивать все ответственные органы, — отметил эпидемиолог.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее заявил, что при первых признаках заболевания менингококковой инфекцией необходимо срочно обратиться к врачу. Он призвал не игнорировать низкую температуру тела, так как это может указывать на серьезное состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства.

менингит
прививки
Геннадий Онищенко
болезни
