Пенсионный возраст предложили снизить для одной категории граждан В Госдуме призвали снизить пенсионный возраст россиянам с двумя и более детьми

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили снизить пенсионный возраст для россиян с двумя и более детьми, пишет 360.ru. С этой инициативой парламентарии обратились к министру труда Антону Котякову.

Мы предлагаем простой, справедливый и понятный людям подход. Если родители воспитывают двоих детей, то безо всяких условий они могут выйти на пенсию на год раньше срока. Если трое детей — на три года раньше, четверо детей — пенсионный возраст родителей снижается на пять лет, — отметил Миронов.

Сейчас же многодетные россиянки вправе досрочно выйти на пенсию, однако для этого им необходимо наработать определенный трудовой стаж, накопив пенсионные баллы. По словам Миронова, предлагаемая мера поможет инвестировать в демографическое и экономическое будущее России.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов напомнил, что для многодетных семей с пятью и более детьми возраст выхода на пенсию уже составляет 50 лет. Он отметил, что предлагал распространить эту меру и на родителей с меньшим количеством детей.