Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 13:40

Пенсионный возраст предложили снизить для одной категории граждан

В Госдуме призвали снизить пенсионный возраст россиянам с двумя и более детьми

Фото: Shutterstock/foto_and_video

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили снизить пенсионный возраст для россиян с двумя и более детьми, пишет 360.ru. С этой инициативой парламентарии обратились к министру труда Антону Котякову.

Мы предлагаем простой, справедливый и понятный людям подход. Если родители воспитывают двоих детей, то безо всяких условий они могут выйти на пенсию на год раньше срока. Если трое детей — на три года раньше, четверо детей — пенсионный возраст родителей снижается на пять лет, — отметил Миронов.

Сейчас же многодетные россиянки вправе досрочно выйти на пенсию, однако для этого им необходимо наработать определенный трудовой стаж, накопив пенсионные баллы. По словам Миронова, предлагаемая мера поможет инвестировать в демографическое и экономическое будущее России.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов напомнил, что для многодетных семей с пятью и более детьми возраст выхода на пенсию уже составляет 50 лет. Он отметил, что предлагал распространить эту меру и на родителей с меньшим количеством детей.

депутаты
семьи
многодетные
пенсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подробности боев ВС России с «Азовом» в ДНР
Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.