12 августа 2025 в 17:20

Путин раскрыл статистику по скрытой безработице

Путин: безработица в России остается на рекордно низком уровне

В России наблюдается рост скрытой безработицы, но она остается пока на историческом минимуме, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, в начале года показатель составлял порядка 98 тысяч человек, на конец июня — 153 тысячи, а на 8 августа — уже 199 тысяч, передает пресс-служба Кремля.

Наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения, — отметил президент.

В совещании с главой государства принимают участие председатель правительства Михаил Мишустин, курирующий вопросы экономики и транспорта замруководителя администрации президента Максим Орешкин и министр экономического развития Максим Решетников. Также в нем задействованы министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее заместитель главы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев заявил, что ведомство оценит эффективность системы отработки после университетов на примере медиков. Таким образом министерство поддержало соответствующую инициативу Минздрава. По словам Афанасьева, Минобрнауки выяснит, нужно ли распространять данную практику на другие направления подготовки, кроме медицинского.

