Путин раскрыл статистику по скрытой безработице

В России наблюдается рост скрытой безработицы, но она остается пока на историческом минимуме, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, в начале года показатель составлял порядка 98 тысяч человек, на конец июня — 153 тысячи, а на 8 августа — уже 199 тысяч, передает пресс-служба Кремля.

Наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения, — отметил президент.

В совещании с главой государства принимают участие председатель правительства Михаил Мишустин, курирующий вопросы экономики и транспорта замруководителя администрации президента Максим Орешкин и министр экономического развития Максим Решетников. Также в нем задействованы министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

