Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа Спецслужбы изучают брони жилья в Анкоридже в день переговоров Путина с Трампом

Спецслужбы проверяют брони жилья в Анкоридже (штат Аляска, США) в день переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает The Alaska Landmine. В частности, изучаются предложения по аренде жилья в сервисах Airbnb и VRBO.

Секретная служба связывается с компаниями по недвижимости в Анкоридже, чтобы помочь проверить предложения по аренде жилья на [платформах] Airbnb и VRBO, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие.

Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров, и выбор места для него очень логичен, считает он.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, заявил, что выбор Аляски для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является важным сигналом для коллективного Запада. По его мнению, это показывает, что решать украинский кризис будут только Москва и Вашингтон.