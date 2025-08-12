Жителям одного города Аляски приказали покинуть свои дома На Аляске призвали местных жителей эвакуироваться из-за угрозы паводка

Власти города Джуно, являющегося административным центром американского штата Аляска, призвали жителей районов, расположенных рядом с ледником Менденхолл, эвакуироваться из-за угрозы паводка, ожидаемого на этой неделе, передает Alaska Beacon. Ледник, длина которого почти 20 километров, находится всего в 19 километрах от города.

Чиновники административного центра Аляски просят жителей добровольно эвакуироваться из районов долины Менденхолл перед ожидаемым на этой неделе ледниковым паводком, — говорится в сообщении.

Ранее власти Японии объявили обязательную эвакуацию для 309 тысяч человек в западной части острова Хонсю и на соседнем острове Кюсю из-за угрозы крупных наводнений и оползней. По официальной информации, в первую очередь эвакуации подлежат жители горных деревень, особенно пожилые люди. В префектуре Кагосима экстренные приказы были выданы около 227 тысячам граждан старше 65 лет.

Кроме того, в городе Тырныауз Кабардино-Балкарии была объявлена массовая эвакуация после схода селя. Жителей микрорайона Герхожан призвали немедленно покинуть свои дома из-за угрозы стихии.