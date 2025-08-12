Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой

Появились кадры, на которых запечатлена подтанцовка певицы Маргариты Суханкиной под исполнение песни группы «Мираж». Telegram-канал сравнивает мужчин с командой певицы Татьяны Булановой, которая также славится своими танцами.

Пользователи в комментариях в шутку отметили, что, возможно, это одни и те же мужчины, которые выступают одновременно на подтанцовке у двух певиц. Некоторые с иронией заявили, что танцоров просто клонировали.

Ранее артист балета Дмитрий Берегуля, выступающий в коллективе Татьяны Булановой, поделился секретом успеха у зрителей. Он объяснил, что популярность их номеров достигается благодаря доступной хореографии, которую может повторить любой зритель. По его словам, ключевыми составляющими являются профессиональная преданность делу и искреннее отношение к публике.

Татьяна Буланова в своем комментарии отметила, что не обращает внимания на критические публикации в интернете, где пользователи обсуждают возраст участников ее труппы и простоту танцевальных движений. Артистка подчеркнула, что работает с этими танцорами уже 25 лет.